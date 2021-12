Il vetro torna su tutti i Galaxy S22 con tanti colori

Ci avviciniamo sempre di più al 2022, un nuovo anno che inizierà con il botto per Samsung. L'azienda sudcoreana lancerà il nuovo Galaxy S21 FE e subito dopo i nuovi flagship Galaxy S22. Proprio sul loro conto sono arrivate altre novità.

Stando a quanto riferito dall'affidabile leaker Ice Universe su Twitter, tutti i modelli di Galaxy S22 avranno la cover posteriore realizzata in vetro. Si tratta di una gradita novità per i top di gamma Samsung, visto che l'anno scorso soltanto Galaxy S21 Ultra potè sfoggiare il retro in vetro.