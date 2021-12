Il test di durabilità di Xiaomi Mi 11 Ultra mostra quanto la ceramica sia resistente

Lo youtuber JerryRigEverything ha messo le mani su Xiaomi Mi 11 Ultra, il top di gamma dell'azienda cinese che presenta il camera bump più grande del mercato che accoglie un secondo schermo: il test di resistenza svolto da Zack ha evidenziato come lo smartphone, costruito in ceramica, sia molto restistente.

Si parte come sempre dallo schermo: questo mostra i primi segni al livello 6 e al livello 7 della scala Mohs, in linea con altri dispositivi che utilizzano il vetro (in particolare, Xiaomi ha utilizzato il Gorilla Glass Victus). La scocca laterale è in alluminio, così come il pulsante d'accensione e il bilanciare del volume, mentre la parte superiore è in plastica.

La parte più interessante è sicuramente la scocca posteriore: questa, in ceramica, mostra i primi segni al livello 8 e 9 della scala Mohs, risultato che dimostra come questa sia molto più resistente del vetro. Il test della fiamma non mostra alcun segno sullo schermo. Infine, il test di "piegamento": lo smartphone esce vincitore, dato che pur applicando molta forza alle estremità è praticamente impossibile "spezzare" il dispositivo.