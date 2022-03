Il terzo tipo di pieghevole samsung potrebbe essere il più incredibile: avrà lo schermo scorrevole?

Ora abbiamo la foto di un vero e proprio dispositivo , catturato in mano ad alcuni dirigenti Samsung , e sembrerebbe non un pieghevole , ma un incredibile smartphone con schermo scorrevole .

A scovarla, il famoso leaker Ice Universe, che ha aggiunto anche alcune informazioni, come il fatto che questo dispositivo, dal nome in codice "Diamond", potrebbe essere il misterioso terzo smartphone pieghevole che Samsung dovrebbe presentare quest'anno, noto come N4 e a cui si potrebbe dare il nome di Flex Note. Al momento non ci sono altre informazioni, ma restate incollati perché sicuramente ne arriveranno a breve!