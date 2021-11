Il sensore d'impronte dei Pixel 6 è lento e Google prova a spiegarci il motivo

Sono molte le lamentele rivolte a Google dai possessori di Pixel 6 e Pixel 6 Pro in merito all'accuratezza e alla lentezza del sensore d'impronte digitali integrato sotto il display dei dispositivi. Nelle ultime ore Google ha anche rilasciato una nota su Twitter, con la quale ha precisato che il sensore potrebbe funzionare più lentamente del previsto perché sono stati integrati dei protocolli specifici di sicurezza software.

I Pixel 6 sono i nuovi top di gamma che Google ha lanciato a metà ottobre e che si sono rivelati interessanti per le tante novità introdotte, sia a livello software che hardware. Tra queste troviamo il sensore d'impronte nel display , che però non sta convincendo molto.

Dunque sembra che Google voglia comunicarci che il sensore d'impronte dei Pixel 6 è più lento della concorrenza per degli algoritmi di sicurezza software sviluppati ad hoc. Le lamentele però non riguardano solo la lentezza nel riconoscimento ma anche l'inaccuratezza del riconoscimento stesso.

A tal proposito Google ha invitato gli utenti che stanno avendo problemi a seguire i passaggi descritti sulla sua pagina di supporto ufficiale. Tra le accortezze e le prove suggerite da Google per migliorare l'esperienza utente con il riconoscimento del sensore d'impronte troviamo lo sblocco sotto una buona luminosità ambientale, l'utilizzo esclusivo di pellicole certificate per proteggere lo schermo e la registrazione dell'impronta secondo diverse angolazioni dell'impronta personale.

Arriverà un aggiornamento software? Difficile esserne certi al momento perché Google non vi ha fatto riferimento ma è probabile che in futuro vedremo il sensore d'impronte più rapido proprio in seguito a un fix software.