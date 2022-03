Il prossimo top di gamma Xiaomi potrebbe avere la firma di Leica

Come si può vedere, il codice menziona quattro filtri per la modifica di foto e video: Leica Monochrom, Leica Monochrom HC (High Contrast), Leica Natural e Leica Vivid. Al momento i filtri non sono attivi, ma la loro stessa presenza e il fatto che l'ottimo Huawei P50 Pro, probabilmente ultimo frutto della collaborazione Leica-Huawei, possieda tre filtri: Leica Standard, Leica Smooth e proprio il sopra citato Leica Vivid sono piuttosto indicativi.

Questo fatto potrebbe infatti confermare le intenzioni di Xiaomi di lanciare un telefono (presumibilmente di fascia premium) con fotocamere a marchio Leica. Al momento non si hanno altre informazioni, ma continuate a seguirci per ulteriori eccitanti sviluppi!