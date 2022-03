Il prossimo smartphone gaming Xiaomi arriverà tra una settimana

I nuovi smartphone da gaming di Xiaomi verranno lanciati in Cina il 30 marzo. Si tratta della serie Black Shark 5, composta da due dispositivi: Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro. Tra i due modelli alcune differenze, a partire dal processore: il primo disporrà del chip Qualcomm Snapdragon 870, il secondo invece dell'8 Gen 1.

Altre differenze dovrebbero riguardare il peso – 223 g per lo standard, 226 g per il Pro – e le dimensioni, con la variante "top" leggermente più grande. Il display, invece, per entrambi sarà un pannello AMOLED da 6,67" con risoluzione FULLHD+.