Il primo pieghevole di Vivo sarà una farfalla

Avevamo già riportato come secondo l'istituto di analisi Canalys la crescita di smartphone pieghevoli sia destinata ad impennarsi nei prossimi anni e dell'intenzione di Vivo di buttarsi nella mischia.

Ora sembra che i rumor siano effettivamente fondati e la stessa società cinese ha condiviso un'immagine piuttosto eloquente, in cui sotto le sembianze di una farfalla (vagamente reminiscente delle immagini usate da Samsung per il suo primo Galaxy Fold) si intravede una forma di un dispositivo con schermo piegato internamente, come sembra essere ormai la scelta dei maggiori produttori.