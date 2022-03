Il primo Huawei con fotocamera da 108 megapixel

Dopo le recenti rivelazioni dei vertici di Huawei al Mobile World Congress in merito al futuro dell'azienda sul mercato internazionale, abbiamo modo di vedere come Huawei intende continuare a far sentire la sua presenza nel mercato europeo degli smartphone.

Grazie a WinFuture abbiamo modo di vedere in anteprima il design e le probabili specifiche tecniche di Huawei Nova 9 SE, un modello di gamma medio-alta e che passerà alla storia come il primo smartphone Huawei con una fotocamera da 108 megapixel. Le immagini mostrano un design con modulo fotografico posteriore simile a Huawei P50, con quattro sensori, e un display piatto forato al centro.