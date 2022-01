Il prezzo del Google Pixel Notepad potrebbe tentarvi

Per quanto riguarda l'aspetto, il nuovo Pixel Notepad ricorderà quello del nuovo Oppo Find N più che quello del Samsung Fold, e userà il nuovo processore Tensor di Google. Sul fronte delle fotocamere, molto probabilmente non sarà dotato del sensore GN1 di Samsung da 50MP che equipaggia il Pixel 6, ma per questioni di spessore la fotocamera principale avrà il sensore Sony IMX363 da 12MP (lo stesso del Pixel 5a), accompagnata da una grandangolare con sensore Sony IMX386 da 12MP.

Secondo le ultime voci, Google lancerà il Pixel Notepad a livello internazionale verso la fine del 2022, con la speranza che questo non avvenga solo in mercati selezionati o che almeno includa l'Italia (a qualcuno viene in mente il Pixel 6?), quindi non ci resta che trattenere il respiro e sperare per il meglio.