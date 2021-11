Il pieghevole di OPPO prende forma: i dettagli del display

Sappiamo bene come sia cresciuto negli ultimi anni il settore degli smartphone pieghevoli , soprattutto grazie alle novità presentate da Samsung sul mercato. Ora anche OPPO vuole unirsi alla corsa con il suo primo pieghevole per il mercato consumer.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il sensore anteriore dovrebbe scattare a 32 megapixel mentre quella posteriore dovrebbe proporre tre sensori, di cui il principale scatterà a 50 megapixel. Il sensore d'impronte dovrebbe invece trovarsi lateralmente.

Tutto tace ancora in merito alla data di presentazione ufficiale: ci aspettiamo che OPPO lancerà il dispositivo prima in Cina, per poi vederlo ufficialmente in Europa.