Il pieghevole di Google si chiamerà Pixel Notepad: incoraggianti novità il prezzo

Le voci attorno al nuovo pieghevole di Google si intensificano, segno che stavolta potrebbe essere davvero la volta buona. Dopo aver scovato i primi dettagli nella beta di Android 12L, emergono altre novità sul nome e prezzi.

Stando a quanto riferito da 9to5Google, il nuovo dispositivo pieghevole arriverà sul mercato come Pixel Notepad, e non come Pixel Fold. Le fonti citate indicano anche che era stato considerato Pixel Logbook come nome per la commercializzazione. Inoltre, sembra che Pixel Notepad arriverà sul mercato a un prezzo inferiore a quello di Galaxy Z Fold 3, che in USA è stato lanciato a 1.799 dollari.