Il particolare display di Galaxy Z Fold 3 stupisce DxOMark

La testata francese DxOMark, famosa per i suoi test riguardanti diversi aspetti degli smartphone, ha messo le mani su Galazy Z Fold 3, il pieghevole di Samsung. In particolare, i test si sono concentrati sul display, che ha stupito per la sua qualità.

Queste sono le specifiche del display interno (quello pieghevole), ovvero quello testato da DxOMark: