Il nuovo Realme V25 potrebbe diventare uno OnePlus

Il nuovo Realme V25 – che prossimamente debutterà in Cina – potrebbe essere lanciato anche in India ma come il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite. L'esclusiva notizia è stata diffusa da "MySmartPrice", che ha raccolto l'indiscrezione fornita da Yogesh Brar. Brar, tra l'altro, ha anticipato che questo dispositivo non avrà uno slot per le microSD. Inoltre, sono trapelate anche le specifiche tecniche del dispositivo.