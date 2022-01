Il nuovo Galaxy S22? Per Samsung avrà l'anima del Note

In previsione dell'evento Unpacked di Febbraio , dove l'azienda coreana presenterà i suoi ultimi, attesissimi prodotti, è uscito un editoriale di TM Roh , presidente e capo del reparto MX di Samsung, che spiega l'evoluzione dei telefoni del gigante di Seul. La cosa interessante è quanto spazio il manager dedichi proprio alle scelte riguardanti la serie Note, illustrando il modo in cui questa abbia cambiato il mondo degli smartphone e stimolato una sempre maggiore innovazione .

Lo scorso anno Samsung non aveva presentato un Galaxy della serie Note , preferendo puntare tutto sul Galaxy S21 Ultra e, soprattutto, sul Fold 3 , entrambi dotati di compatibilità con la ormai famosa e per alcuni irrinunciabile S Pen . Avevamo già anticipato che anche il nuovo Galaxy S22 sarebbe stato un ulteriore evoluzione di questa linea di pensiero, e Samsung sembra proprio confermare le previsioni.

Ovviamente, TM Rohaccenna anche alle innovazioni introdotte con i Fold e anticipa quanto in nuovi Galaxy S saranno performanti dal punto di vista delle fotocamere, ma l'editoriale vuole rincuorare i fedelissimi del gigante coreano che le loro richieste sono state ascoltate e che la serie Note non è defunta. Immaginiamo si parli della star della presentazione, il Galaxy S22 Ultra, che non vediamo l'ora di poter vedere e soprattutto toccare con mano. A seguire il video di anticipazione dell'Unpacked.