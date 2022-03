Il Mix Fold 2 di Xiaomi punta tutto sullo schermo: niente piega e 120Hz

Secondo il noto leaker Digital Chat Station , Xiaomi avrebbe intenzione di dotare entrambi gli schermi del nuovo dispositivo di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz . Come già anticipato , gli schermi saranno di tipo LTPO , ed entrambi dovrebbero avere una frequenza di aggiornamento adattiva , il che non potrà che aumentare la durata della batteria .

Ma la notizia più interessante è che Xiaomi avrebbe utilizzato per il suo Mix Fold 2 una cerniera a goccia come OPPO per il suo Find N e Honor con il Magic V. Questo dovrebbe consentire al nuovo dispositivo di nascondere la piega centrale, un "difetto" che ha sempre afflitto i pieghevoli fino a poco tempo fa.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, al momento si sa che il nuovo Mix Fold 2 dovrebbe avere uno schermo secondario da 6,5 pollici, uno principale da 8 pollici ed essere equipaggiato con il nuovo Snapdragon 8 Gen 1+ che dovrebbe garantire una migliore efficienza terminca, oltre a migliori prestazioni. Il Mix Fold 2 dovrebbe essere presentato a metà anno, un po' più tardi del suo predecessore che era stato presentato a marzo 2021.