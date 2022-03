Il migliore dei nuovi Galaxy A è quello che per ora non potremo avere

Samsung Galaxy A73 5G: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Come vedete dalle immagini che trovate qui sotto, il nuovo Galaxy A73 5G arriva nelle colorazioni Gray, White e Mint. Samsung non ha ancora annunciato il prezzo di lancio, visto che per la sua disponibilità sul mercato ci sarà da attendere. Galaxy A73 5G dovrebbe infatti arrivare nei vari mercati a livello globale a partire dal 22 aprile. Ci aspettiamo che il debutto in Italia avverrà per quella data.