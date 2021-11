Il display di Xiaomi 11T Pro brilla da DxOMark, quello di Motorola Edge 20 Pro un po' meno

Per Xiaomi 11T Pro è stato il display al centro dei test: il punteggio finale ammonta a 87 punti e pone il dispositivo al terzo posto nella classifica della sua categoria. Il dispositivo si è distinto positivamente per la versatilità del suo display, adatto in molte condizioni d'uso, peccato che con i contenuti in HDR10 non ha fatto benissimo.

Anche per Edge 20 Pro di Motorola è stato testato il display, con un risultato meno positivo. Il punteggio finale ammonta a 80 punti, nei quali ha contribuito in positivo l'ottima sensibilità del touch. Peccato che il display non fornisce una buona fedeltà cromatica e che i contenuti in HDR10 presentino artefatti.

DxOMark ha anche testato il comparto audio di OPPO Reno6 Pro 5G. Per questo dispositivo arriva un punteggio finale di 62 punti, che lo pone a metà classifica nella sua categoria. Sia in termini di riproduzione che di registrazione, Reno6 Pro ha mostrato buone performance, mostrando aspetti negativi per il bilanciamento dei toni e per un volume massimo al di sotto di quanto proposto dai suoi rivali.

Infine, è arrivata l'analisi del comparto batteria di ASUS Zenfone 8. Il dispositivo ha totalizzato un buon punteggio finale da 64 punti, mostrando il suo punto di forza maggiore nell'autonomia e nella velocità di ricarica. Peccato che manchi la ricarica wireless, aspetto che ha penalizzato il giudizio finale.