Il debutto della famiglia Redmi K50 è vicino: lancio a febbraio 2022

Redmi è pronta, proprio come la sua consociata Xiaomi, a lanciare la nuova serie di smartphone top di gamma in Cina. Dispositivi che poi vedremo anche in Europa, probabilmente sotto altre vesti.

I Redmi K50 dell'azienda cinese sono in fase di sviluppo e da diverse settimane ne sentiamo parlare. Nelle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha condiviso nuovi dettagli sul loro lancio sul mercato. La presentazione dei Redmi K50 dovrebbe avvenire a febbraio 2022, precisamente verso la fine del mese. Nello stesso febbraio ci sarà anche il lancio dei nuovi Galaxy S22 di Samsung.