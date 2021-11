Il comparto audio di Galaxy Z Fold 3 5G mostra i muscoli da DxOMark

Per Galaxy Z Fold 3, il nuovissimo pieghevole di casa Samsung è giunto il momento di essere testato anche in termini di performance audio da DxOMark. Il punteggio finale assegnato corrisponde a 72 punti, il quale piazza il dispositivo nella parte alta della classifica generale.

DxOMark ha assegnato un parziale da 73 punti per la fase di riproduzione audio e un parziale da 69 punti per quella di registrazione. Tra gli aspetti positivi sono stati menzionati l'ottimo bilanciamento dei toni, le buone performance nella riproduzione video e l'ottima gestione degli artefatti durante la registrazione in ambienti rumorosi.