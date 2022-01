Il 2022 di ASUS: Zenfone 9 con display secondario, ci sarà la famiglia ROG Phone 6

Nelle ultime ore sono trapelati alcuni dettagli sulla famiglia Zenfone 9 che arriverà quest'anno. Lo screenshot che vedete nella galleria in basso si riferisce a una schermata di sistema dedicata ai nuovi Zenfone 9 , dalla quale capiamo che sul retro degli smartphone ci sarà un display secondario per mostrare le informazioni più rapide durante l'utilizzo.

Il nuovo anno è appena iniziato e già sappiamo come i principali attori del mercato smartphone si muoveranno in questo 2022 alle porte. Lo stesso vale per ASUS che, come di consueto, sta preparando i suoi top di gamma .

Lo screenshot mostra anche che il pannello posteriore sarà abbastanza piatto, con il modulo fotografico posizionato in alto a sinistra. Vediamo due sensori fotografici di dimensioni consistenti, non conosciamo al momento le loro specifiche tecniche.

Oltre alla famiglia Zenfone 9, è già ora di parlare della serie ROG Phone 6, i nuovi gaming-phone della casa taiwainese. Il secondo screenshot che trovate in galleria mostra un abbozzo del design di ROG Phone 6 e 6 Pro: sul retro vediamo un look simile ai loro predecessori, con un modulo fotografico costituito da tre sensori disposti orizzontalmente.

Chiaramente è ancora presto per conoscere le ipotetiche specifiche tecniche dei nuovi smartphone ASUS, così come non sappiamo quando l'azienda prevede di lanciarli ufficialmente. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle prossime novità in merito ai modello appena intravisti.