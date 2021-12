Il 2021 è stato prospero per OnePlus: ecco i traguardi raggiunti

Si sta chiudendo questo 2021 e tutti i produttori di smartphone tirano un po' le somme su come è andato globalmente l'anno. Tra questi c'è OnePlus , che sembra sicuramente soddisfatta .

Oltre a questo, OnePlus ha sottolineato di essere risultata il brand cresciuto maggiormente tra i top 5 produttori di smartphone in Europa, con un tasso di crescita pari al 131% anno su anno. La Community continua a crescere, di 11 milioni durante il 2021, per un totale di 116 milioni di utenti.

Ottimi i risultati anche per il mercato nordamericano, dove OnePlus ha fatto registrare un +712% durante il terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Sappiamo inoltre che il 2022 si aprirà col botto per OnePlus, con la presentazione di OnePlus 10 fisssata per il 10 gennaio in Cina. Staremo a vedere se l'accoglienza del pubblico continuerà a crescere.