iFixit smonta la serie Samsung S22, e le dà un bel 3!

Gli ultimi top di gamma di Samsung non hanno fatto una bella figura nelle mani di iFixit: il teardown dei dispositivi ha infatti evidenziato come questi siano davvero complicati da riparare da soli e per questo motivo la testata ha dato un punteggio pari a 3 su 10.

Per riuscire ad arrivare all'interno degli smartphone è necessario riscaldare per bene il retro: fatto ciò, bisogna utilizzare uno strumento simile ad un plettro per fare leva tra la scocca posteriore e il dispositivo vero e proprio. Questo passaggio è cruciale e bisogna eseguirlo con molta attenzione: S22 Ultra infatti ha riportato seri danni alla back cover.