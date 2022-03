I sogni pieghevoli samsung prendono vita in questo bellissimo concept

Samsung sta veramente dando fondo alle sue risorse per sviluppare nuove strade per i dispositivi pieghevoli. In questi anni abbiamo visto ogni tipo di concept, a libro, con la "finestra", insomma ce n'è per tutti i gusti.

Ora sembra che uno di questi progetti stia prendendo forma. A rivelarlo il leaker Dohyun Kim, secondo il quale Samsung sta sviluppando uno smartphone con cerniera sia orizzontale che verticale, che permette di esporre lo schermo all'interno o all'esterno a seconda che lo si pieghi verticalmente o orizzontalmente. Il noto sito Let's Go Digital ha collaborato con un artista, Technizo Concept, che ha sviluppato dei render basati sui progetti e ora ve ne mostriamo il risultato.