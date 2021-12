I selfie di Xiaomi 11T Pro non vi faranno rimpiangere il fratello maggiore per DxOMark

Dopo aver parlato del display, fotocamera e autonomia di Xiaomi 11T Pro , DxOMark ha deciso di mettere sotto la lette d'ingrandimento i selfie dello smartphone e, in particolare, se questi sono davvero inferiori a quelli del "fratello maggiore" Xiaomi 11.

La fotocamera frontale ha un sensore da 16MP con apertura f/2.45 e riesce a girare video alla risoluzione 1080p fino a 60fps. Con 91 punti, Xiaomi 11T Pro raggiunge una posizione di metà classifica per gli smartphone nella sua fascia di prezzo. C'è un leggero miglioramento rispetto a Xiaomi 11, che comunque si nota di più nelle foto che nei video.

L'esposizione delle immagini risulta corretta, così come il bilanciamento del bianco. Il rumore è quasi assente nei video e l'esposizione di questi è buona in qualsiasi condizione di luce. Purtroppo a volte sono presenti degli artefatti e l'effetto bokeh è "troppo agressivo". Inoltre la stabilizzazione nei video non funziona a dovere.