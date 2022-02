I Samsung Galaxy S22 infrangono il record dell'S8: 1 milione di preordini, con un modello che si impone

Secondo il rapporto, il Galaxy S22 Ultra è il modello più ricercato, rappresentando da solo oltre il 60% delle cifre sopra riportate. Il sito non menziona i tempi di attesa per l'evasione degli ordini, ma è improbabile che Samsung manterrà i fan in attesa troppo a lungo.

Samsung aveva già previsto che i propri Galaxy S22 sarebbero stati un successo , e ora sembra proprio aver ragione. La domanda è alle stelle in tutti i mercati, e il sito ZDNet riporta che in Corea del Sud sono state preordinate addirittura 1,02 milioni di unità , oltre alle 300.000 vendute il primo giorno. L'ultimo smartphone a realizzare un'impresa simile è stata la vecchia serie Galaxy S8 , pur se i pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 si erano avvicinati.

Purtroppo gli utenti di tutto il mondo saranno costretti ad aspettare settimane, o in alcuni casi mesi, per mettere le mani su un Galaxy S22. La situazione è dovuta alla ormai ubiquitaria carenza di chip e alle interruzioni della catena di approvvigionamento. I rendimenti incredibilmente scarsi delle fabbriche di Samsung per la produzione di Snapdragon 8 Gen 1 (con valori al 35%, che significa 65 pezzi difettosi su 100) ed Exynos 2200 (con numeri persino più drammatici) non fanno che peggiorare le cose.