I Redmi Note si moltiplicano come funghi: 2 nuovi in arrivo entro 2 giorni

Stando a quanto appena trapelato dalla Cina, Redmi sarebbe pronta al lancio di due nuovi modelli della serie Redmi Note 11: come potete vedere dalle immagini in galleria , si tratterebbe di Redmi Note 11E e Redmi Note 11E Pro . Questi due dispositivi avrebbero una caratura da medio-gamma, andiamo a vedere le schede tecniche attese :

Redmi ha mostrato da sempre particolare interesse per la fascia media del mercato e anche per il 2022 intende fare sul serio, con i Redmi Note 11 arrivati ultimamente anche nel mercato italiano. L'azienda sembra intenzionata ad allargare ulteriormente la famiglia Redmi Note 11.

I due nuovi modelli di Redmi Note 11 dovrebbero arrivare entro il 4 marzo nel mercato cinese, con le spedizioni che partiranno dal 18 marzo.

Il prezzo di lancio per Redmi Note 11E corrisponde all'equivalente di circa 170€ per la variante con 4GB di RAM e arriva all'equivalente di circa 190€ per quella con 6GB di RAM.

Il prezzo di lancio per Redmi Note 11E Pro corrisponde all'equivalente di circa 240€ per la variante base.

Al momento non sappiamo se Redmi intende commercializzarli anche in Europa in futuro.