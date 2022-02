I primi firmware della famiglia Galaxy S22 sono disponibili al download

A pochissimi giorni dal loro lancio ufficiale, i Galaxy S22 vedono la pubblicazione dei primi firmware ufficiali da parte di Samsung, un'opzione che sarà utile ai futuri possessori dei dispositivi.

I firmware ufficiali per Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra saranno utili nel caso gli utenti dovranno installare nuovamente il software da zero, nel caso optassero per l'installazione manuale. Le tre build sono basate chiaramente su Android 12, e sono disponibili nel database di SamMobile (trovate i link di download a fine articolo).