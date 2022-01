I prezzi dei Galaxy S22 in Europa: arrivano buone notizie

Stando a quanto riferito dal noto leaker, non ci saranno particolari aumenti per la serie Galaxy S22 rispetto agli S21 dello scorso anno. Andiamo a vedere le ipotesi per quest'anno :

Se questi prezzi venissero confermati per l'Italia, allora significherebbe che la serie Galaxy S22 non sarà più costosa degli S21 dello scorso anno, con prezzi praticamente identici a quelli dello scorso anno. Anzi, per i modelli con più storage di S22+ e S22 Ultra potrebbe esserci un piccolo ribasso.

È chiaro che i prezzi appena visto potrebbero valere per uno specifico paese europeo e non per l'Italia. Pertanto, è lecito aspettarsi qualche piccola variazione.