Trapelati i presunti prezzi europei del nuovo Samsung Galaxy M53 5G: si parte da 469 euro

Nonostante non si sappia ancora in quali Paesi verrà lanciato, continuano ad emergere indiscrezioni sul nuovo Samsung Galaxy M53 5G . Grazie a "Sudhanshu" , sappiamo che la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna verrebbe venduta ad un prezzo di 519€. Sarà leggermente inferiore, invece, il presunto prezzo di vendita della variante da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, ovvero 469€.

Tuttavia, come già scritto sopra, ancora non si conoscono né la data di debutto né le intenzioni di Samsung circa l'eventuale disponibilità nei vari mercati, tra cui quello italiano. Nel frattempo, in questo nostro articolo sono riepilogate tutte le specifiche dello smartphone, a partire dal display AMOLED ed il processore MediaTek Dimensity 900.