Gli smartphone Google più popolari di sempre? Potrebbero essere i Pixel 6

Google ha puntato particolarmente sull'ultima generazione dei suoi Pixel, i Pixel 6 lanciati lo scorso autunno, sia in termini di innovazioni hardware che software. Questo sembra aver pagato in termini di mercato.

Il grafico che trovate alla fine di questo articolo mostra le quote di mercato dei vari produttori di processori per smartphone nel settore dei dispositivi Android. L'indagine è riferita a tutto l'anno 2021 e mostra come Qualcomm domini la scena, con MediaTek che insegue, soprattutto nella fascia alta del mercato. I grafici però mostrano incredibilmente anche una piccola quota per Google, presente sul mercato con i processori Tensor realizzati per Pixel 6 e Pixel 6 Pro.