I Pixel 6 ricevono le ultime novità di Google Fit in versione beta

Dall'inizio di quest'anno Google Fit propone su Pixel selezionati , come Pixel 5, le funzionalità per stimare la frequenza cardiaca e quella respiratoria usando unicamente il sensore fotografico dello smartphone. Le stesse feature stanno arrivando in Early Access per i Pixel 6.

Arrivano ancora novità per i Pixel 6 e Pixel 6 Pro di Google, ma stavolta non inedite . Si tratta delle ultime funzionalità di monitoraggio introdotte da Google su Fit .

Si tratta di un rilascio in versione sperimentale perché, soprattutto la funzionalità per la stima della frequenza cardiaca, potrebbero esserci dei problemi a causa della disposizione del flash rispetto alle fotocamere su Pixel 6. La stima della frequenza cardiaca richiede infatti che venga attivato il flash nelle condizioni di poca luminosità ambientale, e questo non è sufficiente per fornire una stima accurata su Pixel 6 dato che il flash è troppo lontano dalla fotocamera.

9to5Google ha testato la funzionalità di stima della frequenza cardiaca e ha riscontrato dei valori anomali in condizioni di bassa luminosità esterna. Ci aspettiamo quindi che Google rimuoverà questa feature di Fit per i Pixel 6. Nessun problema sembra invece esserci per la misurazione della frequenza respiratoria tramite la fotocamera dei Pixel 6.

Le novità sono in fase di distribuzione automatica via server su Google Fit per un ristretto numero di utenti con Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Non sappiamo se e quando è previsto un rollout su più larga scala.