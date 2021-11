I Pixel 6 ricevono la funzione Adaptive Sound dei Pixel 5

Nelle ultime ore Mishaal Rahman di XDA si è accorto di aver ricevuto sul suo Pixel 6 la funzione chiamata Adaptive Sound . Tale suono adattivo è stato lanciato con Pixel 5 e ha lo scopo di adattare automaticamente il volume audio dei contenuti in riproduzione con lo speaker dello smartphone in base al volume dei rumori ambientali .

Dunque la funzione Adaptive Sound è stata introdotta in pianta stabile da Google per i suoi Pixel. Non si tratta di una "pezza" software che Google ha voluto apporre sugli speaker audio non esaltanti di Pixel 5.

Gli screenshot in galleria mostrano Adaptive Sound integrata nelle impostazioni di sistema di Pixel 6. La sua distribuzione è avvenuta via server, quindi aspettatevi di riceverlo presto nel caso possedeste già un Pixel 6.