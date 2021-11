I Pixel 6 potrebbero non ricaricarsi a 30W, nonostante il caricatore venduto da Google

La serie Google Pixel 6 è stata lanciata di recente e ha suscitato subito grande interesse e recensioni positive da parte degli addetti ai lavori. Sono ancora numerosi però i bug sia hardware che software di cui questi nuovi smartphone soffrono. Per esempio, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, nonostante Google venda separatamente un caricatore da 30W che ha lanciato insieme al telefono, quest'ultimo potrebbe non riuscire a ricaricarsi effettivamente a 30W .

Dai rapporti sui forum XDA e di AndroidAuthority emerge che il Pixel 6 Pro è incapace di caricarsi a 30W. Il problema è che Google non ha mai effettivamente detto che la serie Pixel 6 si carica a 30W, invece, ma allo stesso tempo vende un caricatore separato da 30W e non include un caricatore nella scatola. Il test per dichiarare l'effetiva velocità di ricarica è stato svolto caricando il dispositivo con un caricabatterie da 65W del OnePlus 9 Pro, in quanto è compatibile con USB PD.

I tassi di ricarica veloce cablata si basano sull'uso del Google 30 W USB-C Charger inserito in una presa elettrica. Compatibile con adattatori USB-PD 3.0 PPS. I risultati effettivi potrebbero essere più lenti. Adattatori venduti separatamente. Velocità di ricarica basata su test con batterie del dispositivo scaricate all'1% e caricate con il Google 30 W USB-C Charger; venduto separatamente. Test di ricarica condotti da Google a metà del 2021 su hardware e software di pre-produzione utilizzando impostazioni predefinite con il dispositivo acceso. La velocità di ricarica dipende da molti fattori, tra cui l'uso durante la ricarica, l'età della batteria e la temperatura ambiente. La velocità di ricarica effettiva potrebbe essere più lenta.

L'indagine di Android Authority ha scoperto che i Pixel 6 raggiungono un massimo di 22W fino al 50%, ma mantiene una media di 13W durante l'intero ciclo di ricarica. Il Google Pixel serie 6 sembra caricarsi in poco meno di 2 ore fino al 100%, ma impiega mezz'ora per caricarsi fino al 50%. Dopo il 50%, il telefono sembra raggiungere i 15W fino a circa il 62% della capacità della batteria. Dopo di che, scende a 12W fino al 75% di capacità e infine raggiunge l'85% di carica e la potenza scende fino a 2,5W quando la batteria è piena.