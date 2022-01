I Pixel 6 hanno problemi con il DAC: il fix arriverà in estate

I Pixel 6 sono l'ultimissima generazione di smartphone top di gamma di casa Google, dispositivi molto interessanti per il loro processore Tensor e il comparto fotografico all'avanguardia. Purtroppo implicano anche qualche problema.

Uno dei problemi ancora irrisolti riguarda il comparto audio. Entrambi i Pixel 6 e Pixel 6 Pro offrono il DAC audio, un componente che ha lo scopo di convertire il segnale audio digitale in analogico, in modo che gli smartphone possano essere interfacciati con dispositivi audio che necessitano di input audio analogico. Attualmente l'utilizzo del DAC con specifiche app, come Poweramp, causa dei crash inattesi.