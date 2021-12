I pieghevoli Samsung piacciono a tutti: le vendite sono salite esponenzialmente

Stando a quanto dichiarato da Samsung, le vendite di Z Fold 3 e Z Flip 3 hanno superato le stime di vendita di circa 4 volte ed inoltre sono stati spedite il quadruplo delle unità nel 2021 rispetto a quanto fatto 2020 . Il recente interesse nei dispositivi pieghevoli ha poi permesso a Samsung di vendere più dispositivi in quest'ultimo mese che in tutto l'ultimo anno.

Samsung è l'azienda che più di tutte ha scommesso sui dispositivi pieghevoli: Galaxy Z Fold e Z Flip sono ormai alla terza generazione e sono sempre più un successo. Pur non essendo noti i dati di vendita, questa generazione è di gran lunga la più apprezzata e venduta.

Il produttore coreano è inoltre in testa per quanto riguarda il market share dei dispositivi foldable: Galaxy Fold e Galaxy Flip, secondo gli analisti, occupano tra l'85% e il 93% di tutto il mercato dei pieghevoli, anche se c'è da dire che la concorrenza non ha poi messo più di tanto i bastoni fra le ruote a Samsung.

Dunque, pur non sapendo quante unità sono state effettivamente vendute in questi mesi, si può dire che l'impegno di Samsung nello sviluppo della tecnologia foldable abbia dato i suoi frutti.