I Galaxy S22 non hanno più segreti: trafugato materiale pubblicitario da Samsung Italia

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, tutte le indiscrezioni sono state confermate, a partire dall'S22, il quale avrà un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Tre le fotocamere: la principale da 50MP (F 1.8), l'ultra-angolare da 12 MP (F 2.2) e il teleobiettivo da 10MP (F 2.4). Fotocamera anteriore da 10 MP (F 2.2).

Trapelate nuove immagini e specifiche tecniche dei nuovi Galaxy S22 . Il materiale, che poi sarebbe stato rimosso, è stato condiviso da Evan Blass , uno degli informatori più noti. Tra le informazioni più interessanti, certamente rientra la conferma che i dispositivi venduti in Europa integreranno il processore Exynos 2200.

A concludere il tutto, il top di gamme, ovvero l'S22 Ultra, con il suo design simile al Note 20 Ultra. Anche in questo caso tutte le specifiche tecniche sono state confermate, a partire dalla presenza di un vetro Super Clear per evitare riflessi e glare. Quattro le fotocamere posteriori: la principale da 108 MP (f/1.8), una fotocamera ultrawide da 12 MP (f/2.2), un paio di teleobiettivi da 10 MP con aperture f/2.4 e f/4.9. In questo caso lo zoom digitale è un 100X.

Confermato anche il display, un pannello QHD+ Dynamic Amoled 2X da 6,8 pollici, frequenza di aggiornamento a 120 Hz (adattivi) con HDR10+ per 1.750 nits di luminosità massima.

Svelato anche il contenuto della confezione. Il dispositivo, infatti, verrà "accompagnato" da una S-Pen ed un cavo da USB-C a USB-C. Non sarebbe incluso, invece, il caricabatteria.