I display di Xiaomi 12 e 12X sono eccezionali: i primi a 12-bit su smartphone, anche meglio del Pro!

Analizzati dal noto sito DisplayMate , tutti e tre i dispositivi ne escono a punteggio pieno, tre A+ , per l'ottima la resa del colore grazie alla calibrazione di fabbrica , che offre una perfetta copertura degli spazi sRGB e DCI-P3.

Avevamo particolarmente apprezzato lo schermo del nuovissimo Xiaomi 12 Pro nella nostra recensione, e a quanto pare i due fratelli più piccoli Xiaomi 12 e Xiaomi 12X sono persino meglio sotto questo aspetto, grazie ai loro pannelli a 12 bit (i primi montati su uno smartphone) in grado di riprodurre 68 miliardi di colori.

Ottimo risultato anche per lo Xiaomi 12 Pro, che possiede un pannello a 10 bit LTPO che gli consente frequenze di aggiornamento multiple comprese tra 1 Hz e 120 Hz, ed è l'unico ad avere una risoluzione di 1.440 x 3.200 px. Secondo DisplayMate il suo pannello non è solo più nitido, ma anche decisamente più luminoso.

Nel test infine, gli Xiaomi 12 e il 12 Pro sono risultati equiparabili per 15 punti di visualizzazione, 7 dei quali sono stati classificati come "indistinguibili da perfetti", mentre il 12X ha ricevuto un punto di visualizzazione in meno rispetto ai fratelli più costosi.