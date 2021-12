Huawei vuole tornare alla ribalta con stile: ecco il pieghevole Mate V

Huawei sarebbe pronta a tornare alla ribalta nel mercato smartphone con un nuovo pieghevole , è questo che emerge dalle fonti di XDA. Dovrebbe chiamarsi Huawei Mate V e avere a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 888 , per il mercato europeo, limitato alle reti LTE , proprio per rispettare il ban USA.

L'immagine che trovate in galleria mostra il presunto design posteriore del pieghevole Huawei: sul retro vediamo un modulo circolare che ospita tre sensori fotografici e il flash LED, mentre sotto vediamo un secondo interessante modulo che ospita un display secondario.

Il design è molto simile a quanto proposto da Galaxy Z Flip 3, con piegatura a conchiglia. Non sono note altre presunte specifiche tecniche, mentre il suo lancio in Cina dovrebbe avvenire entro fine anno. Staremo a vedere quando, e a che prezzo, Huawei intende portarlo in Europa.