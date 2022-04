Huawei svelerà il suo nuovo pieghevole Mate Xs 2 il 28 aprile

Huawei ha appena pubblicato un teaser in cui ha annunciato il suo prossimo smartphone pieghevole: il nuovo Mate Xs 2. Il dispositivo, accompagnato dallo slogan "Folding flagship and the latest product launch event", verrà lanciato il 28 aprile.

Per quanto riguarda le specifiche, si ipotizza un meccanismo di cerniera aggiornato e, così come sperano i possessori del precedente modello, una maggiore autonomia. Inoltre, MyFixGuide, ha affermato che il Mate Xs 2 potrebbe essere dotato di un chipset Kirin 9000 e di un sistema operativo Harmony.