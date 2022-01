Huawei P50 Pocket disponibile all'acquisto: il clamshell più bello?

Presentato in Cina alla fine dell'anno scorso , Huawei P50 Pocket arriva ora in Italia senza perdere un briciolo del suo fascino, e rinnovando la sfida nel mondo dei pieghevoli a conchiglia, consacrati dalla serie Z Flip di Samsung .

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,9" FHD+ (1.188 x 2.790 pixel, 21:9) OLED con refresh rate a 120Hz, 300Hz touch sampling rate, 1440 Hz high frequency PWM dimming, DCI-P3

: 6,9" FHD+ (1.188 x 2.790 pixel, 21:9) OLED con refresh rate a 120Hz, 300Hz touch sampling rate, 1440 Hz high frequency PWM dimming, DCI-P3 Processore :Snapdragon 888 4G con GPU Adreno 660

:Snapdragon 888 4G con GPU Adreno 660 RAM : 12GB

: 12GB Storage interno : 512GB

: 512GB Fotocamera posteriore : Principale : 40 megapixel True-Chroma Camera, f/1.8 Grandangolo : 13 megapixel, f/2.2, FOV 120° Ultra Spectrum : 32 megapixel, f/1.8 + sensore multispettro a 10 canali + illuminator Ultra Spectrum

: Fotocamera anteriore : 10,7 megapixel, f/2.2

: 10,7 megapixel, f/2.2 Dimensioni : 170 (87,3 se chiuso) × 75,5 ×7,2 (15,2 se chiuso) mm

: 170 (87,3 se chiuso) × 75,5 ×7,2 (15,2 se chiuso) mm Peso : 190 grammi

: 190 grammi Connettività : dual nano SIM, LTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4/5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB 3.1 Type-C (Gen1)

: dual nano SIM, LTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4/5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB 3.1 Type-C (Gen1) Batteria : 4.000mAh con Huawei SuperCharge a 40W

: 4.000mAh con Huawei SuperCharge a 40W OS: Android 11 con EMUI 12

Huawei non rinuncia ad un comparto fotografico di primo piano nemmeno in un pieghevole votato alla compattezza come P50 Pocket. Vi starete chiedendo magari cosa sia "ultra spectrum": si tratta in breve di una tecnologia volta a garantire una migliore resa delle texture esaltandone i dettagli e rispettando la fedeltà cromatica originale (ulteriori dettagli in merito nel comunicato stampa a fine articolo).

"Per la serie HUAWEI P abbiamo continuato a esplorare le potenzialità di unire estetica, tecnologia e smart photography. Con HUAWEI P50 Pocket, abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti in questo mondo e siamo riusciti a offrire un design pieghevole migliorato, così come una migliore esperienza fotografica per interazione più emozionanti e coinvolgenti", ha dichiarato Stephen Duan, General Manager Huawei CBG Italia.

Oltre allo schermo pieghevole interno, P50 Pocket è dotato di un mini display esterno, utile per visualizzare le notifiche ed alcuni servizi in modo rapido, senza dover sempre aprire lo smartphone.

La funzione più originale è però probabilmente un'altra: il rilevamento della protezione solare. Tramite l'app Huawei Mirror potrete infatti visualizzare la diffusione della protezione solare (o del make-up) sulla vostra (o altrui) pelle, in modo da spalmarvela in maniera uniforme. Difficile commentare una funzione del genere senza averla provata, ma già ci immaginiamo di usarla al mare, sollevando non poche perplessità negli sguardi dei vicini d'ombrellone.