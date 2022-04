Huawei prepara un nuovo Nova: grande display e grande batteria

Huawei vuole essere ancora presente nel settore di mercato degli smartphone, nonostante il ban statunitense abbia causato un ridimensonamento del suo business a livello internazionale. L'azienda cinese sta preparando il lancio del nuovo Nova Y70 Plus.

Il dispositivo che prepara Huawei avrà una scheda tecnica da medio-gamma, con alcune interessanti peculiarità:

Display : 6,75" FullView

: 6,75" FullView Storage interno : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : Principale : 48 megapixel, f/1.8 Grandangolo : 5 megapixel, 120° FOV Profondità : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 8 megapixel, f/2.0

: 8 megapixel, f/2.0 Batteria : 6.000 mAh con ricarica rapida a 22,5W

: 6.000 mAh con ricarica rapida a 22,5W Sistema operativo: EMUI 12 senza servizi Google

Il nuovo Huawei Nova Y70 Plus dovrebbe arrivare a partire dal 1 maggio nel mercato cinese e in quello sudafricano, a un prezzo ancora da comunicare. Torneremo ad aggiornarvi se Huawei dovesse indicare i suoi piani per la commercializzazione del device in Europa.