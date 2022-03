Huawei lancia in Italia Nova 9 SE, il medio gamma di design con fotocamera da 108 MP

Huawei Nova 9 SE è da oggi disponibile anche in Italia: si tratta di uno smartphone che avevamo già avvistato qualche settimana fa durante la presentazione per il mercato asiatico e, come da tradizione per la linea Nova, è un dispositivo dal design accattivante che strizza l'occhio ad un pubblico giovanile, grazie anche alla genorsa dotazione in termini di fotocamere.

La fotocamera principale è da 108 megapixel, ma ovviamente meritano un'attenzione anche le caratteristiche software, tra cui segnailiamo la modalità Dual View, pensata per il vlogging (permette di registrare contemporaneamente con fotocamera frontale e posteriore) e anche il software di montaggio video incluso, Petal Clip.

Le altre tre fotocamere, che completano il quadro della AI Quad Camera, sono un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP, un obiettivo Bokeh da 2MP e un obiettivo macro da 2MP. Il chip è uno Snapdragon 680 e non manca la rircarica rapida a 66W. Huawei Nova 9 SE non ha i servizi Google, ma utilizza gli Huawei Mobile Serivces (HMS), che includono non solo Huawei AppGallery ma anche servizi come Petal Search e Petal Maps.

Di seuguito le specifiche tecniche compelte: