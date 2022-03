Huawei Nova 9 SE ufficiale: ecco la scheda tecnica dello smartphone di fascia media secondo Huawei

Huawei ha presentato oggi un nuovo smartphone di fascia media con una scheda tecnica davvero equilibrata: stiamo parlando di Huawei Nova 9 SE, per il momento approdato solo in Asia ma atteso anche in Europa.

Lo smarthpine monta un display da 6,78 pollici di tecnologia IPS, un processore Qualcomm Snapdragon 680 unito a ben 8 GB di RAM e un interessante comparto fotografico, con un sensore principale da 108 MP. Non manca poi il supporto alla ricarica rapida (Huawei SuperCharge) a 66 W.