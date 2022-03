Huawei Nova 9 SE è vicino all'Italia. Molto vicino!

Dopo averlo visto arrivare ufficialmente per i mercati asiatici Huawei Nova 9 SE sembra pronto al lancio ufficiale anche in Europa. Sullo store ufficiale Huawei sono trapelati importanti dettagli sul lancio europeo.

Il nuovo medio-gamma dell'azienda cinese è infatti apparso sullo store ufficiale Huawei dedicato al mercato spagnolo. Come è possibile verificare a questo indirizzo, Huawei Nova 9 SE è disponibile al preordine in Spagna al prezzo di 349€, con uno sconto di 50€ per tutti coloro che lasceranno un deposito di 10€ fino al 27 marzo.