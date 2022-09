Huawei nova 10 / 10 Pro e MatePad Pro ufficiali: il meglio senza Google

Huawei nova 10: Caratteristiche Tecniche

Huawei nova 10 Pro: Caratteristiche Tecniche

Huawei MatePad Pro: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Huawei ancora non ha annunciato la disponibilità e prezzo ufficiali per i nuovi nova 10 e nova 10 Pro. Sappiamo solo che dovrebbero arrivare presto nel mercato italiano per il momento.

Riguardo al nuovo Huawei MatePad Pro, l'azienda ci comunica che è disponibile in preordine su Huawei Store fino al 28 settembre al prezzo di 649,90 euro. Con un acconto di 10 euro si usufruirà, all'acquisto, di uno sconto di 50 euro sul prezzo finale. Inoltre, in omaggio anche la Huawei M-Pencil di seconda generazione e la Huawei Flip Cover.