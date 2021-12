Huawei non lascia ma raddoppia: pieghevole e nuovo smartwatch il 23 dicembre

In diverse occasioni abbiamo parlato del momento di difficoltà che sta passando Huawei nel settore di mercato degli smartphone, bloccata in un certo senso dal ban statunitense. Questo però non le impedisce di pensare al futuro e di lanciare due nuovi interessanti dispositivi.

Quello che sicuramente desta più interesse è Huawei P50 Pocket, si chiamerà così il nuovo pieghevole della casa cinese. Abbiamo già sentito parlare, e avuto modo di vedere, questo dispositivo come Huawei Mate V. Quest'ultimo sarà il nome per la Cina, mentre a livello internazionale sarà presentato il prossimo 23 dicembre e sarà chiamato Huawei P50 Pocket.