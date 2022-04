Huawei Mate Xs 2 ufficiale: il pieghevole più leggero

In perfetto orario con la tabella di marcia , Huawei ha presentato ieri il suo nuovo smartphone pieghevole , il Mate Xs 2 . Il dispositivo, che mantiene la stessa forma del Mate Xs originale ( qui trovate la nostra recensione) con schermo pieghevole esterno, presenta alcune soluzioni interessanti , soprattutto per le tecnologie usate per la cerniera e per lo schermo . Deludente il lato prestazionale , con un processore del 2021 (solo 4G). Scopriamo insieme il quinto pieghevole di Huawei!

Huawei Mate Xs 2: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Huawei Mate Xs 2 è in prevendita da oggi e sarà disponibile in Cina dal 6 maggio in tre colori: elegant black, brocade white e frost purple. I prezzi? 9.999 yuan (1.432 euro) per la variante 8+256 GB, 11.499 yuan (1.650 euro) per la versione da 8+512 GB, mentre l'edizione da collezione da 12+512 GB ha un prezzo di 12.999 yuan (1.865 euro).