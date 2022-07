Huawei è di parola: il pieghevole Mate Xs 2 è disponibile in Italia

Lo scorso aprile Huawei ha presentato il suo nuovo smartphone pieghevole, il Mate Xs 2, la cui forma ha ripreso quella del precendente Mate Xs (la cui recensione la potete recuperare a questo indirizzo). In un primo momento il dispositivo poteva essere rintracciato nella sola Cina, per poi atterrare in Europa, nel mese di giugno, in Germania. Ora, lo spettro si amplia ancora e per nostra fortuna abbraccia anche l'Italia, visto che l'azienda ha ufficialmente annunciato il suo futuro arrivo nel nostro Paese. Riprendiamo in questa sede quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, andando però ad aggiungere qualche altro dettaglio che meglio ci fa avere un'idea del lavoro messo a punto dalla società.

Huawei Mate Xs 2 - Caratteristiche Tecniche

Schermo : True-Chroma da 7.8'' (2.480 × 2.200 pixel), golden ratio8:7.1, frequenza di aggiornamento intelligente a 120 Hz e supporto della frequenza di campionamento touch a 240 Hz, PWM a a 1440 Hz

: True-Chroma da 7.8'' (2.480 × 2.200 pixel), golden ratio8:7.1, frequenza di aggiornamento intelligente a 120 Hz e supporto della frequenza di campionamento touch a 240 Hz, PWM a a 1440 Hz Schermo anteriore : 6,5" 2480 × 1176 pixel OLED 120Hz

: 6,5" 2480 × 1176 pixel OLED 120Hz CPU : Qualcomm Snapdragon 888 4G

: Qualcomm Snapdragon 888 4G RAM : 8 / 12 GB LPDDR5

: 8 / 12 GB LPDDR5 Archiviazione : 256 / 512 GB UFS 3.1

: 256 / 512 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8 Ultra grandangolare/macro : 13 megapixel, f/2.2 Teleobiettivo : 8 megapixel con zoom ottico 3x e messa a fuoco laser, f/2.4

: Connettività : hybrid dual SIM, 4G, Wi-Fi tribanda (primo al mondo), che può raggiungere i 4 Gbps

: hybrid dual SIM, 4G, Wi-Fi tribanda (primo al mondo), che può raggiungere i 4 Gbps Batteria : 4.880 mAh, supporto Huawei SuperCharge da 66 W che permette di raggiungere il 90% in 30 minuti.

: 4.880 mAh, supporto Huawei SuperCharge da 66 W che permette di raggiungere il 90% in 30 minuti. Dimensioni : 156,5 x 75,5 (139,3 aperto) x 5,4-11,1 mm

: 156,5 x 75,5 (139,3 aperto) x 5,4-11,1 mm Peso : 255 grammi

: 255 grammi OS: HarmonyOS 2

Qualche dettaglio dentro e fuori lo smartphone

Afferrando lo smarphone la prima cosa che potrebbe colpire è la sua leggerezza, che ripetiamo essere di appena 255 g, resa possibile grazie all'utilizzo di materiali leggeri e innovativi come le fibre di vetro ultraleggere per il backplane, le leghe di titanio di grado aerospaziale e l'acciaio ultraleggero ad alta resistenza per la sua struttura. Elementi quelli appena citati che contribuiscono anche a renderlo resistente al rischio di rottura. Grande attenzione nel corso del suo sviluppo è stata rivolta al meccanismo di piega, che qui è caratterizzato da una cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione, in acciaio ultraleggero e ad alta resistenza. Una volta aperto, lo schermo diventa piatto e liscio come uno specchio. Inoltre, Mate Xs 2 presenta un Composite Screen che vanta un design simile a quello dei sistemi anti-collisione delle auto, il che lo rende un eccellente ammortizzatore e buffer e permette agli utenti di poterlo usare in tranquillità.

Dal punto di vista dello schermo, oltre alle specifiche riportate poco sopra, è lecito anche citare l'antiriflettente Nano Optical Layer dello schermo che contribuisce a ridurre la capacità riflettente della luce del display e migliora così la lettura anche quando il dispositivo è colpito dai raggi solari. Il display vanta in aggiunta di un design in fibra di vetro 3D, che permette di avere un effetto morbido al tatto e di ridurre le impronte digitali. Entrando nel vivo dell'utilizzo del device, quest'ultimo adotta il nuovo effetto visivo di piegatura dinamica: quando è aperto, lo schermo del desktop si espande automaticamente, quando è piegato la visione rimane chiara e uniforme. La funzione Smart Multi-Window aggiornata permette interazioni più facili e la funzione Split-screen consente di utilizzare due applicazioni contemporaneamente, migliorando così efficienza e libertà. Ancora, la funzionalità Swipe Gesture consente di accedere e gestire facilmente le finestre mobili, permettendo il multi-tasking con un rapido swipe. Per quanto riguarda la fotocamera, la True-Chroma da 50 MP è capace di catturare colori quanto più fedeli alla realtà, e andando a migliorare Huawei XD Optics è stato possibile offrire una resa delle immagini nitida e dettagliata. Gli scatti possono anche essere visualizzati in anteprima attraverso il mirino digitale della fotocamera su entrambi gli schermi contemporaneamente, grazie alla funzione intelligente Mirror Shooting. Gli utenti più esigenti che ci tengono ad avere degli scatti perfetti apprezzeranno la nuova generazione di AI Remove che consente di cliccare sugli oggetti selezionati per modificare facilmente la loro "opera".

Uscita e prezzo

Da oggi fino al 31 agosto Huawei Mate Xs 2 sarà in pre-ordine solo su Huawei Store al prezzo di 1.999,90€ e, con il deposito di 10€, si otterrà uno sconto di 100€ e in omaggio le nuove Huawei FreeBuds Pro 2. L'arrivo sugli scaffali avverrà dal 1 settembre, e per i primi trenta giorni (quindi fino al 30 settembre) sarà possibile con l'acquisto dello smartphone avere in omaggio le FreeBuds Pro 2. Sarà disponibile in bianco con una texture in pelle naturale. Inoltre, in dotazione è fornita anche una custodia in PU semi-coperta che ha lo stesso colore del dispositivo e, non solo fornisce una migliore protezione, ma funziona anche come supporto.

Huawei Mate Xs 2