Huawei Mate Xs 2 finalmente disponibile in Italia, ma il prezzo non è per tutti

Il mercato smartphone di Huawei, soprattutto nel settore dei top di gamma, ha subito una sorta di battuta di arresto dopo il ban del governo statunitense. Nonostante questo l'azienda lo scorso aprile ha presentato il suo nuovo smartphone pieghevole, il Mate Xs 2, la cui forma ha ripreso quella del precendente Mate Xs (la cui recensione la potete recuperare a questo indirizzo).

La disponiblità di questo dispositivo finora è rimasta confinata ai mercati asiatici ma ora l'azienda cinese ne annuncia l'arrivo ufficiale anche in Italia.

Il nuovo Huawei Mate Xs 2 infatti arriva ufficialmente nel mercato italiano con la scheda tecnica che già conosciamo, e che ritrovate in basso. Il prezzo di lancio chiaramente non è per tutti: parliamo di 1.999,90€. L'acquisto del dispositivo sarà in promozione: fino al 30 settembre sarà possibile acquistarlo ricevendo in regalo le Huawei FreeBuds Pro 2.

Il dispositivo lo trovate disponibile all'acquisto sullo store ufficiale Huawei, e anche su Amazon Italia dove lo trovate disponibile ad un prezzo superiore. Qui sotto trovate il box per l'acquisto.