La famiglia Huawei Mate 50 ufficiale: i nuovi re della fotografia?

Insomma, avete intuito che i nuovi gioielli di casa Huawei sono, come al solito, centrati particolarmente sull'aspetto della fotografia . Sono davvero pochi i dispositivi sul mercato che possono vantare un sensore fotografico con apertura variabile . Questo sicuramente permetterà delle ottime performance in termini fotografici.

I nuovi modelli della serie Huawei Mate 50 sono stati ufficializzati esclusivamente per il mercato cinese al momento. Andiamo a vedere i prezzi di lancio previsti per la Cina:

Huawei Mate 50 8 GB + 128 GB: equivalente di circa 718€ , 8 GB + 256 GB: circa 790€ , 8 GB + 512 GB: circa 933€

HuaweiMate 50 Pro 8 GB+ 256 GB: equivalente di circa 976€, 8 GB + 512 GB: equivalente di circa 1.120€

, 8 GB + 512 GB: equivalente di circa HuaweiMate 50 Pro RS 12GB + 512GB: equivalente di circa 1.876€

HuaweiMate 50E 8 GB + 128 GB: equivalente di circa 574€, 8 GB + 256 GB: equivalente di circa 646€

Al momento non conosciamo i piani di Huawei per l'eventuale commercializzazione dei dispositivi in Europa. Torneremo ad aggiornarvi non appena l'azienda indicherà le sue intenzioni per il lancio a livello internazionale.